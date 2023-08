Gazzetta – La dura legge della conferma: il Napoli dovrà difendere il tricolore

A Rudi Garcia spetterà difendere un tricolore tanto atteso nella città di Napoli.

Una premessa sicuramente non facile, come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Vincere dopo 33 anni è stato merito di un gruppo forte e di un allenatore, alias Luciano Spalletti, che ha dato tanto alla causa. Vincere in Italia consecutivamente è un traguardo che storicamente hanno raggiunto solo le tre big italiane per eccellenza: Inter, Milan e Juve. Agli azzurri servirà tanto sudore e impegno per concedersi un bis che sarebbe ancora più storico.