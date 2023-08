Luciano Spalletti si affiderà ai giovani nella sua nuova esperienza da CT della Nazionale.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ex allenatore del Napoli farà una piccola rivoluzione: saranno pilastri fondamentali gli attaccanti come Scamacca, Retegui e Raspadori. Il modulo sarà confermato, dunque si continuerà con la linea del 4-3-3 che ha già percorso al Napoli e che, tra l’altro, è stato anche utilizzato da Mancini in Nazionale.