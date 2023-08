Piotr Zielinski rimarrà in azzurro.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il polacco farà parte del progetto tecnico di Rudi Garcia nonostante l’arrivo imminente del talentuoso Gabri Veiga. Per settimana prossima, dunque, dovrebbe anche essere previsto un incontro con il suo entourage per definire gli accordi che mancano del rinnovo, a cifre più basse, come già definito con il patron azzurro ADL.