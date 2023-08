Cajuste rimandato, ma il tempo sarà suo amico

Le condizioni fisiche non ancora ottimali di Anguissa hanno quasi costretto Rudi Garcia ad un esordio quasi inedito, quello di Jens Cajuste, arrivato solo una settimana fa a Napoli, o meglio, a Castel di Sangro, e quindi non ancora rodato negli schemi di gioco voluti dal mister. Sicuramente non una giornata da ricordare per lui che ha subito provocato un calcio di rigore per il Frosinone, preso un giallo e fatto annullare il gol di Raspadori a causa della sua posizione di fuorigioco.

Insomma, indubbiamente avrà sognato altro nei giorni precedenti, però il tempo sarà suo amico. Il classe ‘99 ha ancora tutto da dimostrare, piano piano, senza fretta perché le gerarchie oggi sono altre, quindi in primis tranquillità, i giudizi prematuri non servono proprio a nulla se non a ledere la squadra e il giocatore. L’ex Roma dovrà essere bravo a tirare fuori le sue caratteristiche precipue, come la forza fisica ma anche la tecnica, con gli inserimenti che tanto gli piacciono o un ruolo diverso, come quello di interno di centrocampo, visto – appunto – un buon destro.

Per il momento bisogna avere pazienza, soprattutto per capire quali evoluzioni ci sarà in questo Napoli, con la toppa sul petto dopo 33 anni e una nuova identità che ha voglia di costruire.