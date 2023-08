Proseguono i contatti dell‘Empoli per poter provare a prelevare Gianluca Gaetano dal Napoli. Visto l’affare che sta portando Gabri Veiga a vestire la maglia azzurra, il prodotto del settore giovanile partenopeo potrebbe partire in prestito. Una delle destinazioni predilette è proprio la formazione toscana. Tuttavia, agli empolesi servirà piazzare in uscita uno tra Liam Henderson e Nicolas Haas. Resta comunque alla finestra il Frosinone. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.