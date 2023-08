Tifosi da record, dominio dei club della Premier League in tutto il mondo

Quando si parla di squadra del cuore, difficilmente esistono tifosi passionali e attaccati alla maglia come quelli del Napoli. I tifosi azzurri, infatti, seguono con grande fermento e passione la propria compagine, indipendentemente da dove abitano. Una passione che segue tanti appassionati anche a distanza di migliaia di chilometri dal capoluogo campano.

Non c’è dubbio che il Napoli è una delle squadre di calcio con più tifosi, ma ce ne sono alcune straniere che possono vantare numeri ancora superiori. Stando a una ricerca che è stata perfezionata dal blog di scommesse sportive di Betway, infatti, è una società inglese a guidare la lista delle compagini con il più alto numero di tifosi sparsi in tutto il mondo.

Come si può facilmente intuire, si tratta di dati da prendere con le pinze, dal momento che non è stato realizzato alcun tipo di censimento ufficiale in tal senso. In realtà, però, questi dati sono frutto di una vera e propria analisi di tutte quelle informazioni che sono strettamente connesse con i profili sui social network delle principali squadre al mondo, i dati derivanti dal merchandising e così via. Insomma, si tratta pur sempre di una semplice stima approssimativa.

Il dominio dei club di Premier League

Dal punto di vista numerico, non c’è dubbio che questa classifica sia letteralmente dominata dai club della Premier League, ma anche l’Italia ha un ruolo di primo piano, dal momento che nelle prime quindici posizioni possiamo notare ben quattro club del Belpaese.

Non c’è nessuno che è in grado di eguagliare i numeri che ha saputo far registrare il Manchester United. D’altra parte, si tratta davvero di dati eccezionali, visto che i Red Devils possono contare su qualcosa come 650 milioni di tifosi in tutto il mondo. Se l’ex squadra di Sir Alex Ferguson è al primo posto in maniera pressoché incontrastabile, al secondo e al terzo posto, giusto per completare il podio, troviamo Barcellona e Real Madrid, rispettivamente con 450 e 350 milioni di tifosi sparsi per il pianeta. Il dominio inglese continua con Chelsea, al quarto posto, Arsenal, quinto posto, Manchester City, sesto posto, Liverpool, settima posizione, e Tottenham, undicesimo posto.

Le italiane

Si parte con la Roma, appaiata al quattordicesimo posto di questa particolare classifica in compagnia con il Borussia Dortmund. La compagine giallorossa ha certamente avuto un grandissimo seguito anche all’estero soprattutto per le gesta del suo capitano, che ha appeso qualche anno fa le scarpette al chiodo, ovvero Francesco Totti.

In posizione numero tredici troviamo il club più titolato in Italia, ovvero la Juventus che, a dispetto delle vittorie, non riesce ad avere lo stesso numero di tifosi. Sono ben 27 comunque i milioni di tifosi sparsi per il mondo che sostengono la Vecchia Signora in tutto il pianeta. Nella top ten ci sono in ogni caso due squadre italiane, ovvero le due milanesi. Il Milan è riuscito a recuperare un’ottima ottava posizione, con la bellezza di 95 milioni di tifosi sparsi in giro per il mondo. Discorso leggermente diverso per i nerazzurri, che rimangono fermi al nono posto, proprio alle spalle dei cugini, con 55 milioni di tifosi in tutto il pianeta. Spostando l’attenzione, invece, sulle compagini più tifate sul territorio italiano, ecco che al primo posto troviamo i bianconeri, a seguire Milan e Inter, con una distanza veramente risicata e, appena fuori dal podio, troviamo il Napoli, i cui tifosi sono ben noti per una passione travolgente che non conosce confini, alimentata anche dall’ultima incredibile annata, che è culminata con la vittoria dello scudetto. Nella top ten, dopo Roma, Fiorentina e Lazio, troviamo addirittura il Cagliari, all’ottavo posto con mezzo milione di tifosi, leggermente davanti a Torino e Bologna.