Sportitalia – Gabri Veiga-Napoli, domenica le visite mediche

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato per Sportitalia, ha scritto a proposito del calciatore del Celta Vigo Gabri Veiga, ormai prossimo a vestire la maglia del Napoli. L’affare, dopo una lunga trattativa, è andato finalmente in porto. Il giovane talento spagnolo, sarà dunque un nuovo calciatore del Napoli. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del giornalista, il talento è atteso domenica in Italia per le visite mediche di rito, per poi divenire così definitivamente un nuovo calciatore per Rudi Garcia.