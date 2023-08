Juan Jesus sui social: “Difendiamolo col sorriso, la forza sta nell’anima della squadra”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha caricato la squadra in vista dell’inizio del nuovo campionato con un post condiviso sul proprio profilo Instagram. Il brasiliano, arrivato in azzurro nel 2021, ha saputo farsi apprezzare per la sua simpatia e la sua spinta motivazionale che lo hanno reso molto apprezzato dal pubblico. “DIFENDIAMOLO!!! Con le unghie e con il cuore ma soprattutto col sorriso perché la vera forza risiede nell’anima di questa squadra. Non sappiamo dove arriveremo ma conosciamo il porto da cui salperemo e la gente che ci accompagnerà in questo nuovo viaggio: la gente di Napoli campione d’Italia!!!”