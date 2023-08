Il direttore Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanã.



Chi ha fatto il grande colpo di mercato in Serie A? “Direi il Napoli con Osimhen. Riuscire a trattenere il capocannoniere dell’ultimo campionato è stato un capolavoro. Sappiamo bene quanto possano essere convincenti le sirene saudite e resistere non era scontato. L’Atalanta poi ha piazzato un colpo eccezionale con la cessione di Hojlund, che la conferma come una società capace di fare affari e costruire al contempo una formazione competitiva”.



Se dovessi fare un editoriale quale tema affronteresti? “La valorizzazione dei giovani italiani, perché non è vero che il nostro calcio non ha giovani di valore. L’Italia U20 è diventata vice campione del mondo e l’U19 ha vinto l’Europeo di categoria. Nonostante l’ultimo campionato abbia messo in mostra più stranieri quindi, questi dati ci dicono che la qualità c’è. È importante che gli allenatori e le società gli diano lo spazio giusto, altrimenti è giusto che emigrino all’estero”.