Il Roma – Spalletti è il nuovo Ct della Nazionale. La penale sarà affrontata in un secondo momento

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto a proposito della situazione Spalletti-Nazionale attraverso il suo profilo Twitter. “Luciano Spalletti è il nuovo ct della nazionale italiana. Annuncio in arrivo. Firmerà un triennale da tre milioni a stagione. Per quanto riguarda la penale con il Napoli (2.6 mln) affronterà il problema in un secondo momento, visto che la penale non gli impedisce di firmare il contratto con la Figc. L’ex allenatore azzurro ritiene che la clausola non debba essere pagata e cercherà una soluzione con i suoi legali per evitare di finire in tribunale. Il Napoli sarà pronto a far valere l’accordo sottoscritto a luglio (Spalletti fermo fino al 30 giugno 2024), tutelandosi nelle sedi opportune”.

— Giovanni Scotto (@scottotweet) August 18, 2023