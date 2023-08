Il Mattino – Mercato del Napoli alle fasi finali: Zanoli e Zerbin rimarranno

Molto probabilmente dopo l’acquisto di Gabri Veiga si chiuderà il cerchio degli acquisti.

Come riportato da Il Mattino, infatti, potrebbe essere finita la campagna in entrata, vista la permanenza di Zerbin e Zanoli: “I nodi sono tutti lì sulla mediana, poi il mercato degli azzurri potrebbe persino dirsi concluso. Perché Garcia ha detto a Zanoli e Zerbin che fanno parte del progetto, per grande gioia di De Laurentiis e del suo direttore sportivo Meluso che ha così smesso di andare a caccia di un terzino e di un’ala di riserva”.