Gazzetta – Raspadori sarà un vero jolly: Garcia crede davvero in lui

Giacomo Raspadori può essere il jolly di Garcia.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante è uno dei pupilli della nuova gestione del francese: “Restando ai fatti già visti nel suo primo anno napoletano: il bolognese ha segnato due gol in campionato, entrambi partendo dalla posizione di esterno sinistro del tridente. Ma in Champions – dove ha migliorato con 4 reti in 3 gare persino il debutto di Alex Del Piero, nella storia italiana del trofeo europeo – ha segnato da centravanti, mostrando di poter ricoprire bene quel ruolo anche con una fisicità diversa rispetto a Osimhen o allo stesso Simeone”.