Gabri Veiga è prossimo a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Nelle ultime ore, la trattativa ha trovato l’accelerazione definitiva, e il giocatore è atteso in Italia tra domenica e lunedì per le visite mediche di rito. Tuttavia, il Celta Vigo lo ha convocato per la sua prossima partita di Liga contro la Real Sociedad. Questa convocazione però, non pregiudicherà l’affare che è ormai spunto verso una conclusione che in molti attendevano da tempo.