Prime convocazioni ufficiali per Rudi Garcia. Il tecnico ha appena diramato la lista dei convocati per la prima gara di campionato Frosinone-Napoli. C’è André Frank Zambo Anguissa, la cui presenza era in dubbio. Out Khvicha Kvaratskhelia e Gianluca Gaetano fermi per infortunio, non convocati anche Diego Demme e Karim Zedadka. Spunta a centrocampo il giovane Lorenzo Russo. Di seguito, la lista completa.