Di Lorenzo suona la carica sui social: “Non vediamo l’ora di affrontare questa nuova sfida”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha caricato la squadra con un post sul suo profilo Instagram in vista dell’inizio della prossima stagione. Il calciatore, divenuto un vero e proprio leader morale oltre che capitano, non è nuovo a messaggi del genere. Anche stavolta, in occasione della ripartenza della Serie A, ci ha tenuto a far sentire la propria voce. “Finalmente ci siamo! Domani inizia il nostro campionato con il tricolore sulla maglia. Una bella responsabilità, una sfida che non vediamo l’ora di affrontare! FORZA NAPOLI SEMPRE!”