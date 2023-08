Di Canio: “Il Napoli può bissare lo scudetto. Garcia? Curioso di vederlo in corso d’opera”

Paolo Di Canio, ex calciatore ed oggi opinionista, è stato intervistato da Il Mattino, dove ha parlato a proposito di come si presenta il Napoli ai nastri di partenza della Serie A 2023/24.

“Riconfermarsi campioni d’Italia? Beh, visto quello che ha fatto è quasi un obbligo. Ma anche un’occasione importante per Garcia. Ci sono i presupposti perché gli azzurri si possano ripetere e fare qualcosa che non è mai riuscita nella storia del club azzurro: vincere due scudetti di finale. Si può, anche perché non ci sono molte pretendenti. Più difficile vincere o confermarsi? Entrambi, poi dipende dagli ambienti. Bissare a Napoli, con l’entusiasmo che è alle stelle e con una pressione impressionante, può essere ancora più complicato. Ma la squadra ha il dovere di provarci anche se non sarà una sifda facile“.

“Garcia? Premetto che avrei nutrito dei dubbi su chiunque fosse arrivato. Dico solo che sono curioso di scoprirlo in corso d’opera. Arriva un allenatore che mi piace come approccio, però abbiamo avuto un tecnico come Spalletti che viveva in modo maniacale il Napoli: solo tuta, solo bici, sempre malinconico come un vulcano pronto ad eruttare, come il Vesuvio. Garcia è un bravo tecnico e anche a Roma non ha fatto male, ma forse la sua faccia lo inganna: è sempre sorridente e felice”.