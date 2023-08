Grande soddisfazione per Luciano Spalletti. L’allenatore è stato nominato tra i tre finalisti dello UEFA Men’s Coach of the Year, insieme a Pep Guardiola del Manchester City e Simone Inzaghi dell’Inter. Il premio, conferito dall’Uefa, elegge il milgior allenatore dell’Uefa della stagione appena trascorsa, in questo caso la 2022/23. Il riconoscimento sarà assegnato al Grimaldi Forum di Monaco il giorno 31 agosto, in occasione dei sorteggi per la fase a gironi della Champions League.