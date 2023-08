Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha scritto sul suo profilo Twitter un pensiero a proposito della situazione legata a Luciano Spalletti e dei suoi contatti con la Nazionale. Questa la sua osservazione: “La dico da osservatore neutrale e smaliziato, e malizioso: in una stagione in cui il duello scudetto Napoli/Juventus potrebbe riproporsi sul serio e livellato, non come l’anno scorso, non so quanto a De Laurentiis convenga prendersi di punta con i vertici federali”.