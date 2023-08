RILEGGI LIVE – Natan: “Rispetto Kim. Mi ispiro a Thiago Silva”. Cajuste: “Sono pronto a dare una mano, i calciatori del Napoli mi hanno impressionato!”

Oggi alle ore 16 e 16:30, la Ssc Napoli presenterà i suoi due nuovi acquisti, Natan e Jens Cajuste, presso il Konami Training Center di Cstel Volturno. Il brasiliano è il sostituto di Kim Min-jae, ed è stato prelevato dal Red Bull Bragantino per la cifra di 10 milioni. Lo svedese invece, arriva dallo Stade Reims per la somma di 12 milioni di euro e andrà a rinforzare il centrocampo. Come di consueto, MondoNapoli forinirà la diretta testuale dell’evento.

16:00 – Entra il nuovo acquisto Natan De Souza in conferenza stampa.

16:10 – Ciao Natan. Come mai hai scelto la maglia numero 3?

“Salve a tutti. Sono arrivato da poco in Italia e per questo motivo non parlo ancora bene in italiano, proverò a conversare con voi. Ho scelto la maglia numero 3 perchè la indossavo già nelle giovanili. Su Kim dico che è un difensore molto forte, lo rispetto molto”.

A quale calciatore ti ispiri di più e cosa hai pensato alla chiamata del Napoli?

“Come modello di calciatore mi piace molto Thiago Silva, indubbiamente mi ispiro a lui. Ho lavorato molto in questi anni, in Brasile, per avere un’opportunità come questa ed essere corteggiato da squadre come il Napoli”.

Hai parlato con mister Garcia, ti ha dato qualche suggerimento? Come sono stati i primi giorni al Napoli?

“Sto imparando a parlare con il mister in italiano. Per ora ancora poco tempo, ma sono sicuro che lui e lo staff tecnico mi daranno una grande mano. Sui primi giorni al Napoli dico che sono stato accolto molto bene e non vedo l’ora di giocare la mia prima partita al Maradona”.

In Italia gli attaccanti pressano molto alti la difesa. Cosa ne pensi?

“Sono convinto che posso imparare a giocare in un altro campionato e studiare anche un altro tipo di calcio come questo. In Brasile siamo migliorati molto, anche se qui la velocità di gioco è alta”.

Cosa ne pensi di Napoli e in generale del tifo?

“Ho visto la serie di Maradona e ho conosciuto Napoli, la tifoseria, poi, mi piace molto”.

16:15 – Termina la prima parte di conferenza

16:20 – Entra il secondo acquisto in sala, Jens Cajuste . Iniziano le prime domande

Ciao Jens. Dove ti piace giocare e cosa pensi sul tuo arrivo a Napoli?

“Posso giocare in tante posizioni, sia da interno di centrocampo che da centrale. Faccio ciò che mi chiede il mister, sono a disposizione per qualsiasi cosa. Sul mio arrivo a Napoli credo di essere arrivato in una squadra di campioni, con un grande allenatore. Per me stare qui ora è motivo di grande onore. Sono molto umile”.

Pensi di avere qualche opportunità di scendere in campo già sabato a Frosinone? Qualche compagno in particolare ti ha impressionato?

“Non so se giocherò sabato, mi sento davvero un pezzo di una grande squadra. Il mio obiettivo non è fare minuti con questa maglia ma aiutare la squadra, alla fine decide sempre il mister. Tutti mi hanno impressionato, dalla panchina ho visto la mia prima amichevole e il livello era davvero alto. Non ho mai giocato in carriera con calciatori così forti”.

Ti piace giocare nel centrocampo del Napoli? Hai seguito l’avventura del Napoli in campionato e in Champions?

“Ho avuto modo di seguire gli allenamenti e di farmi un’idea. Il centrocampo è davvero forte, Lobokta e Zielinski sono di un livello super. Il Napoli l’ho seguito in Champions”.

Cosa ti ha spinto ad accettare la proposta del Napoli e cosa pensi della città?

“Non è stato per niente difficile accettare, anzi, forse la decisione più facile. Tutto è fantastico qui, da tecnico, società, allenatore e città. Napoli è bellissima per ciò che ho visto, non ho avuto ancora tempo per visitarla”.

16:30 – Termina la conferenza stampa.