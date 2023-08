Gazzetta – Frosinone-Napoli, primi dubbi di formazione per Garcia: le ultime

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Sabato la squadra campione d’Italia darà il via al campionato giocando la sua prima gara in trasferta a Frosinone. Secondo il quotidiano Garcia deve sciogliere i primi dubbi di formazione, visto il possibile non recupero di Anguissa.

“Ha probabilità di giocare lo svedese Jens Cajuste, che ha mostrato duttilità e spirito di adattamento alla sua prima uscita in azzurro. E, considerando la difficoltà di recuperare in tempo per Frank Anguissa, lo svedese è in ballottaggio con il macedone Eljif Elmas, naturalmente più “dentro” i meccanismi di squadra”. Questo quanto si legge sul quotidiano