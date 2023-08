CorrSport – Garcia vuole tenere Zanoli, Demme in uscita: incerto il futuro per Gaetano e Zerbin

Rudi Garcia vuole tenere Alessandro Zanoli in rosa.

Il nuovo tecnico del Napoli, secondo quanto riportato anche dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, vorrebbe trattenere l’ex Sampdoria: il suo ruolo di vice Di Lorenzo è importante per l’allenatore, ma il calciatore è richiesto sia dal Genoa che dallo Sporting Lisbona. Situazioni completamente differenti, invece, quelle che riguardano Demme, Zanoli e Gaetano: il primo cerca nuove esperienze per rimettersi in gioco, gli altri due non hanno ancora deciso se rimanere o chiedere la cessione e dunque iniziare a guardarsi intorno.