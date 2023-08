Sky – Clamoroso! Salta il passaggio all’Inter di un obiettivo del Napoli

Soltanto un mese fa, Lazar Samardzic era uno dei nomi più gettonati per il centrocampo azzurro. Classe 2002, mancino che può giocare come trequartista o centrale, il tedesco di origine serba ha impressionato molte big della Serie A. Per il Napoli è rimasto solo un’idea, senza niente di concreto. In queste settimane era praticamente dell’Inter ma, dopo le visite mediche andate a buon fine, il 21enne è rientrato ad Udine perché il suo entourage voleva di più. Adesso, fa sapere Gianluca Di Marzio, è saltato tutto. “Dopo giorni di attesa, si conclude negativamente la telenovela tra l’Inter e Lazar Samardzic – si legge sul sito ufficiale dell’esperto di calciomercato. “Il club nerazzurro ha deciso di rinunciare all’acquisto del giocatore. Troppe le pretese dell’entourage del giocatore, cambiato tre volte nel giro di dieci giorni. La dirigenza milanese ha ritenuto il comportamento degli agenti del giocatore inqualificabile e ha deciso di chiudere la trattativa definitivamente, lasciando il ragazzo all’Udinese. Samardzic era rientrato a Udine dopo un periodo di permanenza in un hotel di Milano nell’attesa di concludere positivamente l’accordo. In mattinata poi la doccia fredda per il giocatore con l’Inter che ha deciso di rinunciarci“. Il Napoli ci farà un pensierino o concluderà l’affare Veiga? Vedremo.