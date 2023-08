Sacchi: “Il nuovo ct dovrà dare stile ad una nazionale di una nazione che stile non ha”

Arrigo Sacchi è stato protagonista di una lunga intervista sul quotidiano La Repubblica. In particolare, l’ex commissario tecnico della Nazionale ha commentato le dimissioni di Mancini e l’arrivo del suo successore, uno fra Spalletti (se riuscirà a risolvere il problema della clausola con il Napoli) o Conte. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il commissario tecnico della Nazionale è una persona che deve fare i conti con l’80 % di giocatori stranieri in Serie A. E’ un eunuco in un harem pieno di bellissime donne che non può avere: io, almeno, mi sentivo così.

Cosa vorrei dire al nuovo allenatore degli azzurri? Auguri. Perché dovrà dare uno stile ad una nazionale di nazione che stile non ha”.