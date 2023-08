Di Marzio: “Zielinski ha rifiutato l’Al-Alhi!”

Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio, Piotr Zielinski avrebbe rifiutato il trasferimento all’Al-Alhi. Niente Arabia Saudita per il polacco, che ha quindi deciso di legarsi agli azzurri a vita. Si dovrà soltanto lavorare per il rinnovo del contratto. Ovviamente, il centrocampista dovrà accettare un ingaggio inferiore rispetto a quello a cui era abituato nelle ultime stagioni in azzurro. Quindi, resterà in azzurro anche per la stagione 2023-2024 e lo farà col tricolore sul petto, proprio quel tricolore conquistato da protagonista lo scorso anno.

Infine, sottolinea sempre Di Marzio, il rinnovo contrattuale di Zielinski è un’operazione slegata dall’eventuale arrivo di Gabri Veiga in azzurro.