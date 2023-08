Di Marzio: “Oggi può essere decisivo per Veiga al Napoli. Vi dico di Zielinski”

Attraverso i suoi canali social, Gianluca Di Marzio ha comunicato importanti novità per quanto riguarda il centrocampo azzurro. La giornata di oggi può essere decisiva per Gabri Veiga al Napoli. “Il club campione d’Italia ieri ha avuto dal Celta Vigo le cifre esatte per chiudere l’operazione, così da formalizzare l’offerta (35 milioni di euro più bonus) e poi arrivare al traguardo”, ha spiegato l’esperto di calciomercato. Su Piotr Zielinski, aggiunge: “Intanto, è più vicina la permanenza di Zielinski che una sua eventuale partenza per l’Arabia Saudita”.