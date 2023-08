Dal Portogallo – Zanoli in prestito ad una squadra portoghese? Il punto

Alessandro Zanoli, tornato subito a fine stagione dopo i sei mesi alla Sampdoria, è ora a disposizione di Rudi Garcia. Il giovane terzino vorrebbe più spazio, ma questa sembrerebbe una mission impossible con un titolare inamovibile come Giovanni Di Lorenzo. Zanoli vuole continuare a crescere, e ha ragione: il talento c’è e per farlo crescere deve giocare di più. Gli ultimi rumours di mercato parlano di un passaggio in prestito al Genoa, anche se finora non c’è stato niente di concreto. Intanto, però, è sfumato anche il passaggio di Faraoni al Napoli e, per ora, pare che l’emiliano resterà in azzurro anche per volontà del tecnico del Napoli. Non è della stessa idea Record, quotidiano portoghese, che nella sua edizione odierna parla di un passaggio di Zanoli allo Sporting Lisbona. In queste ore i due club potrebbero trattare per un prestito secco, ma tutto dipenderà dalla volontà del Napoli di voler trovare un vice Di Lorenzo.