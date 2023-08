Non bastano le dimissioni di Roberto Mancini. Per la Nazionale potrebbe esserci un autentico terremoto. Cambia il suo volto la FIGC, almeno per quanto riguarda la Nazionale maggiore maschile: dopo il ct, potrebbe andar via anche Lele Oriali. L’ex team manager e dirigente nerazzurro lavora al fianco del ct e sta valutando in queste ore la possibilità di lasciare l’incarico. Lele Oriali è sotto contratto fino ai mondiali 2026. Lo riporta il Corriere dello Sport.