Ansa – Bonucci, interviene l’AIC: “Viene calpestata la sua dignità”

In una lunga intervista all’Ansa, Umberto Calcagno difende Leonardo Bonucci. Il presidente dell’Aic si schiera dalla parte del difensore messo fuori rosa dalla Juventus definendo la situazione paradossale. “Subisce condotte illegittime e vietate dall’ accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità”, ha spiegato Calcagno. “La Juve lo deve reintegrare subito, sta subendo danni professionali gravi. Questa vicenda sta precludendo opportunità importanti, compresa la maglia azzurra. Bonucci è la punta dell’iceberg di numerose situazioni. Poi c’è chi, come lui, ha le spalle larghe e va avanti a petto in fuori, e chi invece subisce”.