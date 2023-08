Ziliani: “Ha ragione ADL, la clausola va onorata per una questione di serietà”

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Twitter la replica del presidente Aurelio De Laurentiis: “Sulla penale da pagare per consentire il ritorno all’attività di Spalletti mi ero già espresso due giorni fa. Oggi condivido anche le virgole del comunicato di De Laurentiis. Non è nemmeno una questione di soldi; la clausola va onorata per una questione di serietà che nessuno più nel calcio italiano, abituato a infrangere ogni legge e regolamento addirittura col beneplacito del Palazzo, considera essere importante. O smettiamo di comportarci da cialtroni o siamo finiti. Lo pensano tutti, non i nostri mammasantissima. Per fortuna che De Laurentiis c’è”.