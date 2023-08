Un altro dei giovani che si è unito ai ritiri estivi azzurri è pronto a lasciare il Napoli di mister Rudi Garcia. Come riporta il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio il difensore classe 2003 Nosa Edward Obaretin è vicino a lasciare gli azzurri, e si trasferirà al Trento in Serie C. Il difensore nella giornata di domani svolgerà le visite mediche col suo nuovo club.