Sky – Gabri Veiga sempre più vicino al Napoli, ecco cosa blocca la trattativa

Gabri Veiga è sempre più vicino al Napoli, a riportarlo è la redazione di Sky Sport. Il centrocampista spagnolo avrebbe già accettato un quiquinquennale con il Napoli, ma ADL non riesce a trovare un accordo con il club spagnolo. Il patron azzurro non vuole pagare la clausola da 40 milioni, ma sta provando ad avvicinarsi inserendo bonus e percentuale sulla futura rivendita. A bloccare il suo arrivo ci sarebbe anche il – non ancora avvenuto – passaggio di Piotr Zielinski all’Al Ahli. Si attendono aggiornamenti.