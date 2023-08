Repubblica – Napoli, non si fermano i contatti per Koopmeiners: le ultime

Non si fermano i contatti del Napoli per Koopmeiners, a riportarlo è La Repubblica oggi in edicola. Il quotidiano dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità di calciomercato, questo quanto evidenziato:

“Koopmeiners potrebbe partire soltanto in caso di una proposta indecente. L’Atalanta lo valuta più di 40 milioni di euro, il Napoli potrebbe arrivare a 35 ripercorrendo la formula Raspadori: prestito oneroso alto con obbligo di riscatto che di fatto è un acquisto a tutti gli effetti. La temperatura sull’asse Napoli-Bergamo si riscalderà nelle prossime ore. De Laurentiis non intende mollare: ha già il sì di Koopmeiners e questo rappresenta un fattore decisivo per tentare il 25enne olandese, determinato ad un salto di qualità per giocare la Champions da protagonista”. Si legge sul quotidiano.