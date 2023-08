Mancini: “Se Spalletti dovesse essere il mio sostituto sono sicuro che farà bene, il ruolo da ct regala emozioni uniche”

L’addio alla Nazionale del Ct Roberto Mancini nei giorni scorsi è un stato una sorpresa per chiunque, e ora si cerca un nuovo ct per gli azzurri. Il nome in pole per sostituire l’ex Inter è quello dell’ex mister del Napoli Luciano Spalletti, già pronto a sedersi sulla panchina azzurra. L’ex ct ai microfoni de Il Mattino ha parlato della possibilità che a sostituirlo possa esserci proprio il tecnico toscano. Queste le sue parole: “C’è tempo per fare tutto. La Nazionale non è un club, chiunque arrivi dopo di me avrà tempo per organizzare il lavoro perché in azzurro non si scende in campo tutti i giorni. Se fossi rimasto io avrei allenato durante la sosta all’inizio del mese di settembre, e così sarà per il mio erede, c’è tempo ancora. Auguro a Luciano, se tocca a lui, il miglior futuro sulla panchina della Nazionale. Quello da ct è un ruolo che regala emozioni uniche, sono sicuro che farà bene”.