Il Mattino- Napoli-Veiga, trattativa quasi in chiusura e visite mediche dopo Ferragosto

È cosa (quasi) fatta con il calciatore spagnolo Gabriel Veiga che presto vestirà in azzurro. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino che ha sottolineato come sia stato già raggiunto l’accordo tra club e calciatore, manca solo la controparte spagnola. Tuttavia non è così siderale la distanza per quanto riguarda l’offerta che differisce di soli circa 5 milioni di euro: il Celta Vigo chiede 40 milioni, De Laurentiis ne offre 35-36 milioni e la trattativa è ancora in corso. Il Mattino scrive: “La forbice a quanto pare si è assottigliata e Veiga è in predicato di effettuare le visite mediche subito dopo ferragosto, prima di firmare un contratto quinquennale con gli azzurri”.