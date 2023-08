Del Genio: “Stavolta non è preside’ caccia ‘e sord, ma mister…”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato così sui social la nota ufficiale firmata da De Laurentiis sulla penale di Spalletti: “Poco da dire, il comunicato di De Laurentiis sulla vicenda Spalletti-Figc, è perfetto. Oltre la questione di principio ed il rispetto dei contratti, mi pare fondamentale il passaggio economico. Se il mister desidera allenare la nazionale non vedo come 3 milioni su più di 9 in tre anni possano costituire un impedimento. Stavolta non è preside’ caccia ‘e sord, ma mister caccia ‘e sord”.