CdM – Futuro Zielinski, ancora tutto in bilico! L’Al Ahli continua il pressing

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul futuro di Piotr Zielinski. Il polacco sembrerebbe deciso ad accettare la maxi offerta proveniente dall’Arabia. Questo quanto evidenziato:

“L’Al Ahli insiste per Piotr Zielinski con una proposta al Napoli che supera quota 30 milioni di euro mentre al giocatore viene offerto uno stipendio di 16 milioni a stagione. L’oscillare degli umori del centrocampista polacco non si è ancora stabilizzato, sembrava che la giornata di ieri dovesse rappresentare il momento della scelta ma Zielinski non ha ancora diradato i dubbi nonostante il pressing saudita. In ogni caso, la situazione di Zielinski non incide sulla trattativa per Gabri Veiga del Celta Vigo che ormai procede verso la definizione”.