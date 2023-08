Castel Volturno, il report – Napoli a lavoro per il debutto in Serie A! Le ultime su Anguissa e Gaetano

Non si ferma il lavoro del Napoli per la preparazione del debutto in campionato sabato alle ore 18:30 contro il Frosinone. Sold-out del settore ospiti atteso allo Stadio Stirpe. Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina al SSCN Konami Training Center.

Come di consueto la società ha rilasciato il report dell’ allenamento, questo quanto evidenziato:

“Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente la squadra si è spostata sul campo dove ha svolto esercitazione tecnica ed esercitazione di possesso palla. A seguire lavoro atletico ed esercitazione tattica a tutto campo. Chiusura di sessione con torneo a 4 squadre a campo ridotto. Anguissa e Gaetano hanno svolto personalizzato in campo”.