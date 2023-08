Varriale: “Basta amichettismo, la FIGC paghi la penale per liberare Spalletti”

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su Twitter la possibilità di vedere Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale italiana: “Sono stato il primo a dire che Spalletti era l’uomo giusto come ct, l’unico in grado di voltare pagina in un momento così critico. Una rifondazione che deve partire anche fuori dal campo. E allora è giusto che la FIGC paghi la penale per liberare Luciano. Basta amichettismo, brand da proteggere, patteggiamenti ecc. I contratti si rispettano sempre. Il calcio italiano può ripartire solo svoltando verso progetti seri e credibili. Spalletti può provare a farlo in campo, fuori devono pensarci altri”.