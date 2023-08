Tmw- Nuova offerta del Napoli per Koopmeiners: tutti i dettagli

Dal suo yacht che costeggia le coste cilentane, il presidente De Laurentiis sta tentando di sferrare il colpaccio agli orobici per portare l’olandese Teun Koopmeiners in terra partenopea. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, gli azzurri avrebbero preparato il rilancio. L’offerta del Napoli prevede: prestito oneroso a 5 milioni di euro da pagare subito con un obbligo di riscatto fissato a 30 milioni più 3 milioni di bonus ed il 10% sulla futura rivendita. Inoltre, con l’olandese ci sarebbe già un accordo per un triennale da 3 milioni di euro più bonus a stagione.