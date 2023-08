Tmw – Folorunsho va in prestito all’Hellas Verona, i dettagli

Reduce da un’ottima stagione al Bari, il centrocampista classe 1998 ha trovato un accordo con il club napoletano per rinnovare il suo cotratto fino al 2027 prima di andare in prestito. E ad accoglierlo ci sarà l’Hellas Verona, club pronto a definire l’operazione già questa settimana. Classe ’98, Folorunsho cresciuto nel settore giovanile della Lazio e poi esploso grazie alla Virtus Francavilla nell’ultima stagione in Serie B con la casacca biancorossa ha collezionato 32 presenze complessive e realizzato nove gol