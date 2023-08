Il Napoli prepara il colpo a centrocampo. In vista dell’imminente addio di Piotr Zielinski, gli azzurri hanno puntato prepotentemente lo spagnolo in forza al Celta Vigo. Come riferito dalla Rai, Adl ha ospitato nella sua barca l’entourage del giocatore dando un’importante è quasi definitiva accelerata alla trattativa.