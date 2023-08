Gazzetta – Il Napoli rimane interessato a Lo Celso, la situazione

Anche La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è stata sul mercato del Napoli, alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Una situazione necessaria visto che Piotr Zielinski ha sì ad Al Ahli che ha leggermente aumentato l’offerta di 30 milioni di euro. Il polacco sembra quindi sempre più vicino al club che gli offrirà un contratto da tre o quattro da 15 milioni di euro a stagione.

Per il centrocampo c’è anche il nome di Giovani Lo Celso, per cui i dialoghi con il Tottenham sembrano destinati a riprendere. Il nome forte del centrocampo, però, resta ancora quello di Gabri Veiga, per il quale il Napoli conta di chiudere la clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Una cifra che gli azzurri raggiungeranno con più bonus. Ma il via libera definitivo arriverà non appena la cessione di Piotr Zielinski verrà ultimata.