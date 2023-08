CdS- ADL ha accontentato Osimhen, non vuole vederlo corrucciato

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha commentato così l’accordo per il rinnovo di Osimhen : “Forse è il caso che si mettano un po’ tutti il cuore in pace, che aspettino trecentosessantacinque giorni (più o meno), perché avendo imparato da sé, Aurelio De Laurentiis ha rispolverato le sue antiche tavole del mercato ed ha provveduto: Victor Osimhen andava in qualche modo accontentato- lo dice lo scudetto, la classifica cannonieri e persino il mercato- e per non rischiare di tenerselo imbronciato, e di scoprire ogni tanto che al suo bomber fosse venuto un fastidioso mal di pancia, s’è regolato di conseguenza”.