Giovanni Capuano, giornalista del Sole 24 Ore, ha commentato su Twitter il presunto arrivo di Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana : “La clausola per evitare la beffa di Spalletti subito in panchina in una big, magari diretta concorrente, era non solo legittima ma doverosa. Se davvero De Laurentiis e il Napoli dovessero pretenderla per liberarlo per la nazionale, sarebbe, invece, una caduta di stile impossibile da giustificare”.