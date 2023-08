Alciato: “Vi svelo un retroscena sul caso Spalletti-nazionale”

Il giornalista Alessandro Alciato ha rivelato un particolare sul caso di Spalletti alla nazionale e la relativa questione della clausola di non concorrenza con il club partenopeo. Secondo il giornalista, voci di corridoio parlano di interventi in campo di rappresentanti del Governo con l’obiettivo di ”ammansire” il patron di casa Napoli e lasciare libero Spalletti senza l’onere di esborsi, come invece stabilito dalla clausola. Questo il tweet di Alciato: “In campo esponenti del Governo per ‘ammorbire’ De Laurentiis sulla clausola di Spalletti (si dice in certi ambienti)”.