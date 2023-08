Sky – Spalletti in Nazionale dipende da Adl. La FIGC non vuole pagare la penale

Arrivano importanti aggiornamenti sul tema più caldo delle ultime ore. Roberto Mancini ha dato l’addio alla Nazionale e al suo posto potrebbe finirci Luciano Spalletti, allenatore Campione d’Italia. Tuttavia c’è un modo legato alla penale stabilità con Adl la quale stabilisce che il toscano, in caso di nuova panchina prima del 2024, debba pagare una penale al presidente azzurro. Come riferisce Sky Sport, la FIGC non intende arrivare al pagamento della penale. Un aspetto non da sottovalutare, che potrebbe allontanare l’allenatore di Certaldo dalla panchina italiana.