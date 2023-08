Ritiri Dimaro e Castel di Sangro, è stato record di affluenze! Le cifre

Il Napoli ha concluso la parte di preparazione in vista del primo match ufficiale di stagione che si terrà a Frosinone, sabato 19 agosto ore 18:30. Gli azzurri hanno svolto la fase precampionato seguendo due ritiri, prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, nel periodo in Trentino sono stati venduti 40 mila posti letto. A Castel di Sangro, invece, sono arrivati 140 mila tifosi. Numeri da capogiro che lasciano intendere la grande passione del pubblico partenopeo.