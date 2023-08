Repubblica – Per Veiga serve la cessione di Demme.

Suona forte il nome del talento spagnolo che sembra essere ormai prossimo a vestire la maglia azzurra. Il Napoli rinforzerebbe e non poco il reparto del centrocampo, aggiungendo un elemento che porta tanta qualità e sostanza. Tuttavia, come riferisce Repubblica, per l’approdo del gioiello del Celta in terra partenopea c’è bisogno dell’addio di un centrocampista. Tutti gli indizi portano a Diego Demme, mediano che non ha trovato ampio minutaggio nelle amichevoli estive. Il contratto del tedesco termina nel 2024.