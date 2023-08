Il gioiello spagnolo sembra essere il prossimo acquisto del calciomercato azzurro. Il centrocampista ha iniziato la stagione con la maglia del Celta Vigo, squadra in cui è cresciuto, con una sconfitta per 0-2. Benitez, ex Napoli, ha deciso di schierare il fantasista solo al 72esimo minuto. In seguito alla sua entrata in campo, è seguita una grande ovazione per Veiga da parte dei suoi tifosi che dal proprio canto non vogliono perderlo.