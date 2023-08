TMW – Garcia ha deciso cosa fare con Zanoli e Zerbin, i due calciatori piacciono tanto al tecnico francese

Importanti novità per quanti riguarda due giovani azzurri, ovvero Alessandro Zanoli ed Alessio Zerbin da Tuttomercatoweb. I due calciatori hanno molte richieste, soprattutto il primo piace molto al neopromosso Genoa, mentre il secondo ha attirato le attenzioni di vari club. Secondo quanto riporta Tmw il tecnico francese Garcia ha deciso cosa fare con entrambi i giocatori, che a lui piacciono molto. Il terzino destro è ritenuto l’alternativa ideale al capitano Giovanni Di Lorenzo, e quindi rimarrà come vice, così come Zerbin, che rimarrà avendo il gradimento di tutto lo staff azzurro. Per Gianluca Gaetano il discorso è diverso, infatti a differenza degli altri due il ragazzo di Cimitile potrebbe dire addio.